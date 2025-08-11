Mitä tämä kuljettaja ajatteli? Juna törmäsi vauhdilla pakettiautoon

0:28imgKatso videolta hurja tilanne.
Julkaistu 34 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Kaisa Kaarna

kaisa.kaarna@mtv.fi

Pakettiauton kuljettaja koki kauhunhetkiä joutuessaan junan eteen. 

Puolan Krakovassa sattui 1. elokuuta hurja tilanne, kun pakettiauto jäi jumiin tasoristeykseen. Videolla näkyy, kuinka kuljettaja yrittää ehtiä radan yli puomien laskiessa, mutta jääkin jumiin.

Kuljettaja yrittää epätoivoisesti siirtyä tieltä pois, mutta juna ei ehdi jarruttaa ja törmää pakettiautoon vauhdilla. 

Kaikkien yllätykseksi kaikki selvisivät tilanteesta vammoitta. 

Katso yltä video tilanteesta.

Video KameraOne.

OnnettomuudetAutotPuolaUlkomaat

