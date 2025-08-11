Mitä tämä kuljettaja ajatteli? Juna törmäsi vauhdilla pakettiautoon

Pakettiauton kuljettaja koki kauhunhetkiä joutuessaan junan eteen.
Puolan Krakovassa sattui 1. elokuuta hurja tilanne, kun pakettiauto jäi jumiin tasoristeykseen. Videolla näkyy, kuinka kuljettaja yrittää ehtiä radan yli puomien laskiessa, mutta jääkin jumiin.
Lue myös: Tekoäly pelastaa ihmishenkiä uima-altaissa – katso video uudesta tekniikasta
Kuljettaja yrittää epätoivoisesti siirtyä tieltä pois, mutta juna ei ehdi jarruttaa ja törmää pakettiautoon vauhdilla.
Kaikkien yllätykseksi kaikki selvisivät tilanteesta vammoitta.
Katso yltä video tilanteesta.
Video KameraOne.