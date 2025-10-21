Kansainvälinen hiihtoliitto FIS käsittelee venäläisurheilijoiden tilannetta tiistaina. Suomen ehdoton linja poiki todella kohtuuttoman ja tökerön ulostulon venäläiseltä ex-urheilijalta.

Venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät ovat olleet pannassa FISin tapahtumista sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssotansa Ukrainassa keväällä 2022.

Uusi hiihtokausi on alkamassa, ja maiden urheilijoiden tilanne on jälleen kv-hiihtoliiton pöydällä.

– Toivomme, että enemmistö sanoo ei, mutta kukaan ei ole yllättynyt, jos niin ei käy. Tämä on kysymys, joka jakaa kansakuntia, ja useat maat ovat eri mieltä kuin me, Norjan hiihtoliiton puheenjohtaja Tove Moe Dyrhaug sanoo VG:lle Expressenin mukaan.

Riippumatta siitä, mitä FIS tiistaina päättää, Suomi on jo ilmoittanut, etteivät venäläiset pääse kisaamaan Rukan maailmancupissa marraskuussa. Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti sanoi HS:lle, ettei venäläisillä "ole mitään asiaa" Rukalle.

Korkatin sanat saivat venäläisen Aleksandr Tihonovin latelemaan järkyttävää tekstiä. Nelinkertainen ampumahiihdon olympiavoittaja antoi tökeröt kommenttinsa Expressenin mukaan SportExpressille.

– Muuttaisin sen kirotun Suomen Hiroshimaksi. Se olisi opetus muille maille. Meidän pitäisi ajatella urheilua, ei politiikkaa, 78-vuotias ex-urheilija sanoi.

Noin 80 000 ihmistä kuoli välittömästi, kun Yhdysvallat pudotti ydinpommin Japanin Hiroshimaan toisessa maailmansodassa vuonna 1945.