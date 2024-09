Kuntajohtajia joutuu eroamaan usein ikävien päätösten ja luottamuspulan takia – "Viestintuoja ammutaan"

– Kyllähän se keskusteluilmapiiri on mennyt kovemmaksi jokaisella valtuustokaudella. Hyvä mittari siihen on se, että 2020 vuoden jälkeen sadassa kunnassa on vaihtunut kunnanjohtaja. Viime vuonna kolmannes niistä, jotka lähtivät, on lähtenyt epäluottamuksen takia, eli välit ovat menneet päättäjien ja viranhaltijoiden välillä erittäin huonoiksi, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen harmittelee.