Petteri Orpo uskoo etätyön olevan "pysyvä muutos" ja ehdottaa kuntaveron jakamista asuinpaikkojen kesken

– Jos ihminen asuu jatkossa vaikka puolet vuodesta toisella paikkakunnalla ja puolet kaupungissa, niin olisiko kuntaveroa mahdollista jakaa näiden kuntien välillä, koska hän peruspalveluita kuitenkin käyttää ja tarvitsee infraa. Me haluaisimme, että tämä selvitetään perusteellisesti, Orpo sanoo STT:n kuntavaalihaastattelussa.

Hänen mukaansa on ylipäänsä syytä huolellisesti selvittää, millaisia tarpeita etätyö ja monipaikkaisuus asettavat lainsäädännön muutoksille.

– Minusta näyttää, että tämä on pysyvä muutos. Ja silloin meidän pitää arvioida, mitä me voimme tehdä tähän muutokseen vastaamiseksi ja mahdollisesti sen edistämiseksi.

– Koska tämä voi olla se, mikä muuttaa suunnan siitä, että suurin osa Suomesta on ollut vanhenevan ja harvenevan väestön ja heikkenevien palveluiden kohteena jo vuosikymmenet.

Orpon mukaan on myös selvää, että joillain paikkakunnilla tilanne rasittaa palveluita alkaen jätehuollosta ja terveyskeskuksista.

Kuntaverojen jakaminen on aiemmissa selvityksissä todettu hankalaksi toteuttaa muun muassa perustuslain näkökulmasta.

Kuntatalous huolestuttaa – "Eletään eurosumun keskellä"

– Meidän perusfilosofia on se, että kaikki tärkeä ja hyvä – koulut, vanhuspalvelut, varhaiskasvatus – kustannetaan sillä, että kunnissa on elinvoimaa. Että on edellytykset yritysten menestymiselle ja investoinneille ja sitä kautta työpaikkojen ja verotulojen syntymiselle, Orpo sanoo.