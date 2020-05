Kunta-ala on kinannut jo kolme kuukautta näistä samoista aiheista – vapun välirikon jälkeen nyt on pieniä toiveita sovusta

Samat ongelmat ovat neuvotteluissa yhä läsnä. Neuvottelut koskevat tuhansia suomalaisia, sillä kunta-alan sopimusten piirissä on yli 400 000 työntekijää.

– Näitä samoja asioita, joista on nyt jo jauhettu kolme kuukautta, viilattiin. Tänään ei ollut se päivä, jolloin sopimus syntyy. Yritys on ollut kova, kommentoi Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki tänään tiedotusvideossaan.

"Saa nähdä, olisiko maaliviiva näkyvissä"

Hataria toiveita neuvottelujen ympärillä kuitenkin on. MTV Uutisten tietojen mukaan keskiviikkona voisi sopua syntyä siten, että järjestöjen hallinnot voisivat käsitellä neuvottelutulosta torstaina.

– Saa nähdä, olisiko tässä maraton(neuvottelussa) maaliviivaa näkyvissä. Me luvataan tehdä kaikkemme, että sopimukseen päästäisiin, kommentoi puolestaan Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on tänään ollut viesteissään kuitenkin varovaisempi.

Vappuna raju välirikko

– Hoitajajärjestöjen tavoitteissa on se ongelma, että ne haluavat enemmän kuin, mitä muulle kuntahenkilöstölle on tarjottu, kirjoitti Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas .

– He ovat saamassa läpi tavoitteensa kiky-tuntien poistosta, mutta he ilmoittavat, että sekään ei käy. Koska se ei jo tullut. Ja koska sovittelija on laittanut pari jaksotyön työaikajoustoa lisäävää ehdotusta mukaan.