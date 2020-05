Kommentti: Kunta-alalla jo lähes avoin sota – hoitajien vaatimukset eivät taida sopimalla ratketa

Kunta-alan työehtosopimuksesta on neuvoteltu koko alkuvuosi, viimeinen kuukausi vapaaehtoisessa sovittelussa valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla.

Tehy:n puheenjohtaja Millariikka Rytkönen haukkui sopimusesityksen kauttaaltaan pataluhaksi sen jälkeen, kun Tehy:n hallinto oli sen hylännyt. Hänen mukaansa myös sopimuksen palkankorotustaso olisi jäänyt alle sen, mitä on sovittu muille aloille.

Muut torjuvat Tehy:n väitteet

JHL:n neuvottelujohtaja ihmettelee myös Rytkösen kritiikkiä kiky-tuntien poistamisen aiheuttamista kompensaatioista. Kiky-tuntien poistosta on muissakin sopimuksissa jouduttu tekemään työnantajille joitain myönnytyksiä.

Ankaraa julkisuuspeliä ja syytöksiä

Sosiaalisessa mediassa tehyläiset puolestaan hyökkäävät ankarasti arvostelijoita vastaan. Henki on se, että rahaa muita suurempiin palkankorotuksiin kyllä löytyy, jos tahtoa on. Ainakin osa hoitajista tuntuu siihen uskovan.

Hajoaako pilvilinna talouskurimukseen?

Suomi on korona-viruksen takia poikkeustilassa ja talous suorastaan syöksykierteessä. Kunnat lomauttavat väkeä ja valtio velkaantuu ennätysvauhtia.

Muut kunta-alan työntekijäjärjestöt pelkäävät, että mitä kauemmaksi työehtosopimuksen syntyminen siirtyy, sitä vaikeampaa on saada edes nyt tarjottuja palkankorotuksia. Tehy ja Super haluavat silti enemmän vaikka väkisin. Apua toivotaan myös velalla pyörivältä valtiolta, vaikka sellaista ei ole luvattu.

Korona-epidemia on toki entisestään nostanut arvostusta hoitajien arvokasta työtä kohtaan, mutta kunnilla on nyt entistäkin vähemmän varaa maksaa suuria palkankorotuksia. Terveydenhoitojärjestelmään on koronan takia patoutunut paljon ei kiireellisiä hoidettavia. Voi olla, että hoitajien lakko heti akuutin koronan-kriisin jälkeenkään ei saisi kansalaisten sympatioita.