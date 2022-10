Eeva Lehtimäen kommentti: Tuli sentään kolmen vuoden työrauha hoitajille – kuuden prosentin sota jatkuu kuumana

Eilen lopuille kuntatyöntekijöille saatiin vihdoin kolmen vuoden työrauha. Se on hyvä uutinen repivän neuvottelu- ja työtaistelurupeaman jälkeen.

Että kuka sopi, mitä häh?

MTV Uutisten tavoittama työmarkkinakonkari sanoo, että edessä on vielä kunnon neuvottelusotku, jos on aidosti niin, että osapuolet tulkitsevat tehtyä sopimusta näin eri tavalla.

Toinen tulkinta on, että erityisesti Tehyn kerkeäkielinen puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on asettanut neuvottelutavoitteet niin korkealle, että lopputulosta on syytä spinnata jäsenistölle parhain päin.