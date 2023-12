Kunnat pyysivät 70 miljoonaa lisätukea – valtiolta liikenee kymmenen, Pietarsaarelle tylyin kohtelu

Suurimman tukisumman saa Kouvola, jolle myönnettiin 1,25 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurimmat tuensaajat ovat Jämsä ja Kemi, joille molemmille myönnettiin 1,1 miljoonaa euroa.



Suurimman hakemuksen teki vajaata 9 miljoonaa euroa pyytänyt Pietarsaari, joka jäi kuitenkin kokonaan ilman.



Asukasta kohti suurin tukisumma ohjataan alle 700 asukkaan Lestijärvelle, jossa tuki nousee 259 euroon asukasta kohti.



Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Tukijakoa arvioitaessa on otettu huomioon kuntien taloudellinen tila ja kuntien talouteen tänä vuonna vaikuttaneet tilapäiset merkittävät muutokset.