Kunnille 500 miljoonan shokkileikkaus ilman varoitusta, ministeri yllättyi itsekin: "Kaikkien talous ei tule tätä kestämään”

Ero talousarvioon on huomattava.

Valtiovarainministeriön mukaan vuotta 2023 koskeva määräaikainen osuus vuodelle 2024 kasvaa yhteensä 250 miljoonaan euroon, joka on yli tuplasti enemmän kuin arvio.

Tieto tuli Kuntaliitolle ja kunnille täytenä yllätyksenä. Kyseessä on valtava muutos, johon kuntataloudessa ei ole varauduttu.

Leikkauksia yli sata euroa asukasta kohden

Lehtosen kertoo Kuntalehdessä valtiovarainministeriön tiedotteen tarkoittavan sitä, että kaikkien kuntien valtionosuuteen tulee lisäleikkauksia noin 80 euroa asukasta kohden vuosina 2024 ja 2025. Kokonaisuudessa leikattava määrä on 136 euroa asukasta kohden.

– Kunnat ovat varautuneet leikkaamaan 56 euroa per asukas, kun ne ovat tehneet talousarvioitaan ja päättäneet veroprosenteistaan. Nyt tämä 80 euroa per asukas on täysin uutta tietoa, joka kävi ilmi vasta eilen (perjantaina), Lehtonen selventää.