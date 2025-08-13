Kivijärven kunnanjohtaja kiistää kunnianloukkauksen

Helppikangas kertoo tiedotteessaan olleensa kolme viikkoa lomalla.

Kivijärven kateissa ollut kunnanjohtaja Pekka Helppikangas kiistää syyllistyneensä kunnianloukkaukseen. Asia selviää Helppikankaan STT:lle toimittamasta lehdistötiedotteesta. Asiasta uutisoi aiemmin Keskisuomalainen.

Helppikangasta epäillään vuonna 2023 tapahtuneesta kunnianloukkauksesta. Häntä ei alkuun saatu haastettua vastaamaan syytteeseen. Syyttäjä epäili hänen pakoilevan tiedoksiantoa.

Tiedotteessaan Helppikangas sanoo olleensa kolme viikkoa lomalla ja ottaneensa haasteen vastaan järjestettyään puolustuksensa. Helppikankaan mukaan puolustuksen järjestäminen lomakaudella oli haastavaa.

Helppikangas kiisti Keskisuomalaiselle pakoilleensa tiedoksiantoa, vaan tarvinneensa aikaa puolustuksensa järjestämiseen.

STT tavoitti tänään Helppikankaan, mutta tämä ei halunnut kommentoida asiaa.

Helppikangas tavoitettiin Rovaniemeltä

Keskisuomalainen uutisoi eilen, että Helppikangas haki itse syytettään koskevat asiakirjat Rovaniemellä Lapin käräjäoikeudesta maanantaina. Asia vahvistettiin lehdelle Lapin käräjäoikeudesta.

Keskisuomalaisen mukaan syyte liittyy arkaluonteiseen tietoon, jonka Helppikankaan epäillään kertoneen kunnanhallituksen kokouksessa 7. elokuuta 2023.

Esitutkintaa johtava rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari kertoi lehdelle, että kyse on arkaluonteisesta terveystiedosta. Välisaaren käsityksen mukaan asianomistaja on miespuolinen kunnan työntekijä.

Välisaaren mukaan Helppikangas on kiistänyt rikosepäilyn.

Epäillyn kunnianloukkauksen kohteena oli Helppikankaan alainen. STT ei ole tavoittanut tutkintaa johtavaa Välisaarta.

Syyteoikeus oli vanhentumassa

Tapauksen syyteoikeus oli vanhentumassa, joten Keski-Suomen käräjäoikeus jatkoi tapauksen syyteoikeuden vanhentumisaikaa vuodella. Hakemuksen perusteina syyttäjä esitti, että erittäin tärkeä yleinen etu vaatii syyteoikeuden vanhentumisajan jatkamista.

Kivijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Anni Riihimäki kertoi maanantaina STT:lle, että hän oli saanut tiedon kunnianloukkaussyytteestä vasta viime viikon maanantaina. Riihimäki oli itsekin yrittänyt tavoittaa Helppikangasta siinä onnistumatta.

Hiljattain tehtävässään aloittanut Riihimäki ei osannut maanantaina selventää tilannetta STT:lle. Riihimäen maanantaisten arvioiden mukaan Helppikangas ei pakoillut, vaan kunnanjohtajaa ei ollut tavoitettu hänen vuosilomansa takia.

Riihimäen mukaan Helppikankaaseen mahdollisesti kohdistuvista toimenpiteistä Kivijärven kunnassa tiedotetaan, jos sellaisia tulee.