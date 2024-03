Kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen prinsessa Catherinen kohukuvasta: vihkisormus puuttuu

View this post on Instagram

– Vähän pahalta näyttää koko tilanne. Uskon, että Catherine siinä kuvassa on, mutta tuo on todella paha paikka mennä korjailemaan kuvaa henkilöstä, jota ei ole nähty julkisuudessa pariin kuukauteen. Aikamoinen karhunpalvelus, Jaatinen kommentoi MTV Uutisille 11. maaliskuuta.

Lisäksi Jaatinen ihmettelee, onko kevät tosiaan jo näin pitkällä Isossa-Britanniassa, kun kuva on hyvin vehreä. Herää kysymys, koska kuva on oikeasti otettu.

– Nyt kuitenkin sanotaan, että kuva on Williamin ottama, joten he eivät voi syyttää lehdistöä yhtään mistään. Tämähän on ihan kauhea karhunpalvelus heille. Nyt jokaisen kuvan kohdalla tämän jälkeen mietitään, että mitä sille on tehty. Nyt he ovat itse menneet tähän suohon. Mietin aamulla, että ei ole todellista, että he itse tekevät itselleen näin.