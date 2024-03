Prinsessa Catherinen tuleva edustustehtävä ilmoitettiin – ja poistettiin yhtä nopeasti

Lipunmyynti tapahtumaan oli alkanut, ja myyntisivun yhteydessä oli kuva Catherinesta sekä maininta siitä, että hän tulisi olemaan mukana tarkastamassa joukkoja 8. kesäkuuta. Ilmeisesti armeijan taholta oli ymmärretty, että Catherine tulisi osallistumaan tapahtumaan sen puolesta, että yksi hänen arvonimistään on Irlannin kaartin eversti, ja kyseinen rykmentti on tänä vuonna tapahtuman keskiössä. Asiaa ei kuitenkaan vahvistettu Kensingtonin palatsilta.

Prinsessa Catherine on paraikaa pitkällä sairauslomalla hänelle tammikuun puolivälissä tehdyn vatsan alueen leikkauksen takia. Catherinen on kerrottu olevan poissa kuninkaallisista töistään ainakin pääsiäiseen asti. Leikkauksen syytä ei ole tarkennettu ja Catherinen voinnista on tihkunut hyvin vähän tietoa julkisuuteen. Palatsi on muutaman kerran tiedottanut prinsessan voivan hyvin.