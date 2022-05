Kuningatar Elisabet, 96, jättää jälleen väliin merkittävän edustustilaisuuden – sijaisiksi prinssit Charles ja William

Buckinghamin palatsi tiedotti maanantaina 9. toukokuuta, että 96-vuotias kuningatar Elisabet jättää väliin tämän vuoden parlamentin avajaiset eikä näin ollen pidä tilaisuudessa perinteistä kuningattaren puhetta, kertoo BBC. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 1963, kun Elisabet jättää väliin perustuslaillisen seremonian, jossa esitetään hallituksen lainsäädäntösuunnitelmat.

Tiistaina 10. toukokuuta Elisabetin sijaan puheen pitää hänen vanhin poikansa, kruununprinssi Charles, 73. Elisabetilla on ollut kuluvan vuoden aikana erilaisia terveysongelmia sekä iäkkään kuningattaren liikkumisesta on tullut lähteiden mukaan haastavaa. Kuningatar Elisabet on perunut useita edustustilaisuuksia viime aikoina.

Buckinghamin palatsin mukaan Elisabet toivoi maanantai-iltaan asti pystyvänsä osallistumaan tilaisuuteen, mutta joutui kuitenkin loppujen lopuksi peruuttamaan tulonsa Westminsteriin "ajoittaisten liikuntarajoitteiden vuoksi". Tiedotteen mukaan lääkärinsä ohjeita kuunnellut Elisabet perui osallistumisensa vastahakoisesti.

Prinssi Charlesin lisäksi Elisabet antoi valtuudet parlamentin avaamiseen myös pojanpojalleen prinssi Williamille, 39. Tilaisuuteen osallistuu myös ainakin Charlesin puoliso herttuatar Camilla, 74.

Elisabet on joutunut jättämään väliin tänä vuonna muun muassa pääsiäismessun ja hiljattain ilmoitettiin, ettei kuningatar emännöi tänä vuonna perinteisiä puutarhajuhliaan. Elisabetin edesmenneen puolison prinssi Philipin muistotilaisuus on ollut tänä vuonna ainut tapahtuma, johon Elisabet on osallistunut kuninkaallisten asumusten ulkopuolella.

Kuningatar aikoo kuitenkin lähteiden mukaan osallistua tällä viikolla muihin tapaamisiinsa, kuten esimerkiksi säännölliseen keskusteluun Ison-Britannian pääministerin kanssa, mikä toteutetaan joko puhelimitse tai virtuaalisesti.

Elisabet on jättänyt parlamentin avajaiset väliin kahdesti vuosina 1959 ja 1963 ollessaan kumpanakin vuonna raskaana. Tuolloin puheen piti lordikansleri, mutta tänä vuonna sijaisena toimii prinssi Charles.