Kuningatar Elisabet palasi julkisuuteen – edusti aurinkoisena

Elisabetin sijaan avajaisissa puheen piti hänen vanhin poikansa, kruununprinssi Charles, 73. Elisabetilla on ollut kuluvan vuoden aikana erilaisia terveysongelmia sekä kuningattaren liikkumisesta on tullut lähteiden mukaan haastavaa. Kuningatar Elisabet on perunut useita edustustilaisuuksia viime aikoina.