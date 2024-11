Prinsessa Catherine edustaa ensi viikolla

Prinsessa Catherinen seuraava kuninkaallinen edustustehtävä on ensi viikolla, kun hän ottaa vastaan prinssi Williamin kanssa vieraita Qatarista.

Vieraille järjestetään ensin tervetulotilaisuus, minkä jälkeen on luvassa hevosparaati, jossa kuningas Charles ja kuningatar Camilla ovat tervehtimässä vieraita. Tämän jälkeen on lounas Buckinghamin palatsissa, jossa on esillä kuninkaallisen kokoelmarahaston (Royal Collection Trustin) kuratoitua kokoelmaa vierailevan kansakunnan esineistä.