Kentin herttuatar Katharine on kuollut

Kentin herttuatar Katharine vuonna 2013
Kentin herttuatar Katharine oli kuollessaan 92-vuotias. 

Buckinghamin palatsin tiedotteen mukaan Kentin herttuatar Katharine on kuollut 92-vuotiaana.

– Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa menehtyi rauhallisesti eilen illalla Kensingtonin palatsissa perheensä ympäröimänä, tiedotteessa sanotaan. 

Tiedotteen mukaan kaikki kuninkaallisen perheen jäsenet liittyvät Kentin herttuan prinssi Edwardin, hänen lastensa ja lastenlastensa seuraan suremaan ja muistelemaan lämmöllä Kentin herttuatarta. 

Hovin verkkosivuston mukaan Katharine oli innokas muusikko, musiikinopettaja sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolestapuhuja. 

Kentin herttua prinssi Edward on edesmenneen kuningatar Elisabetin serkku. 

Elisabetin kuoltua vuonna 2022 herttuattaresta tuli kuninkaallisen perheen vanhin elossa oleva jäsen.

