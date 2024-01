Kuninkaallisasiantuntija arvioi – tästä koskettavasta syystä kuningatar Margareeta luopuu vallasta juuri nyt

Tanskassa eletään historiallisia aikoja, kun sunnuntaina 14. tammikuuta kuningatar Margareeta luopuu vallasta. Kuningatar yllätti monet ilmoittamalla uudenvuodenpuheessaan päättäneensä luopua kruunustaan vanhemman poikansa kruununprinssi Frederikin hyväksi, josta tulee sunnuntaina kuningas Frederik X. Hänen vaimostaan prinsessa Marysta tulee uusi kuningatar, ja pariskunnan vanhimmasta lapsesta Christianista kruununprinssi.

Kuninkaallisiin erikoistunut tietokirjailija Satu Jaatinen vieraili Huomenta Suomessa vallanvaihdon päivän aamuna. Jaatinen arvioi siihen olevan monia syitä, miksi 83-vuotias kuningatar Margareeta päätti luopua vallasta nyt.

Margareeta on entinen pitkäaikainen tupakoitsija, jolle on tehty viime vuosien aikana isoja leikkauksia, joten hänen oma fyysinen kuntonsa ei ole entisellään. Lisäksi Jaatinen uskoo, ettei Margareeta halua saattaa poikaansa samaan tilanteeseen, kuin miten hänestä itsestään tuli aikoinaan 31-vuotiaana kuningatar oman isän kuoleman jälkeen.

– Uskon, että tämä ajatus on tullut myös hänelle, ettei hän halua, että hänen poikansa astuu valtaan surun läpi, vaan hän haluaa luopua vapaaehtoisesti tästä ja todennäköisesti nauttia edes hieman eläkepäivistä.

Jaatinen painottaa päivän olevan todella historiallinen, sillä on hyvin harvinaista, että hallitseva monarkki luopuu kruunusta ilman voimakasta painetta.

– Joko, että jos ei olla ihan hengenvaarassa, niin sitten on ollut niin kova poliittinen paine. Tämmöinen täysin vapaaehtoinen, rauhanomainen luopuminen on harvinaista.

Alkuun tanskalaisten reaktio kuningattaren yllättävään ilmoitukseen uudenvuodenpuheessa oli Jaatisen mukaan shokki. Kuluvan viikonlopun aikana Tanskassa on kuitenkin järjestetty paljon "kiitosjuhlia" 52 vuotta vallassa olleen monarkin kunniaksi.

– Kansa on kuitenkin innoissaan tästä, että he saavat uuden kuningasparin, sillä tuleva kuningas ja kuningatar ovat äärettömän suosittuja maassa.

Tuleva kuningas Frederik on kuitenkin hyvin erilainen persoona kuin räiskyvä äitinsä Margareeta, joka tunnetaan muun muassa erittäin lahjakkaana taiteilijana ja kuvittajana. Uusi kuningas on Jaatisen mukaan luonteeltaan paljon rauhallisempi, hieman jopa vetäytyvä persoona, joka on kiinnostunut urheilusta, tieteistä sekä luonnonsuojelusta.

Frederik ei kuninkaallisasiantuntijan mukaan välttämättä ole ainakaan yhtä spontaani kuin äitinsä. Toisaalta myös kuningattaren päätös luopua vallasta kielii hänen tavastaan suhtautua omaan elämäänsä.

– Hän on nainen, joka on aina päättänyt omasta elämästään, että hän tekee päätökset. Hänellä on oma ruumisarkkunsakin jo suunniteltuna, hän on itseasiassa suunnitellut sen. Hän pitää elämänsä käsissään tarkasti.

– Ja tanskalaiset ovat rakastaneet häntä, että hän on ollut aivan oma itsensä näin juhlallisuuksissa, ja sitten on voinut myös pistää tupakaksi ja ottaa oluen. Tämä on ollut tanskalaisille hyvin tärkeä asia, että hän on niinkuin me.

Vallanvaihdon yllä häilyy myös yksi skandaalin varjo. Loppuvuodesta 2023 uutisoitiin huhuista, joiden mukaan Frederik olisi ollut uskoton vaimoaan Marya kohtaan. Hovi ei laajalti velloneita väitteitä ole kommentoinut, ja tuleva kuningaspari on edustanut yhdessä kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

Jaatinen kertoo uskovansa, että kaikesta huolimatta Frederik ja Mary tulevat loistamaan uudessa roolissaan ja ratsastavat myös vastedes suurella suosiollaan.

– Tottakai tästäkin on tulevan kuninkaan viime aikaisista liikkeistä tehty semmoisia päätelmiä, että olisiko kuningatar luopunut kruunusta, jotta ei menettäisi hyvää miniää, koska on ollut aviokriisin aineksia. Mutta uskon, että heillä on ihan menestystä edessään.