Kuningas Charles kuuli auton ratissa ollessaan kylmäävät sanat, jotka muuttivat lopullisesti hänen elämänsä

18. tammikuuta 2024 julkaistiin kuninkaalliskirjailija Robert Hardmanin uusi teos The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, jossa valotettiin uudella tavalla tietoja hetkistä, jotka ympäröivät Ison-Britannian historian pitkäaikaisimman monarkin kuolemaa pari vuotta sitten.