Satu löysi postilaatikostaan häkellyttävän yllätyksen – arvokkaasta kirjekuoresta paljastui kortti kuningas Charlesilta

– Esimerkiksi mitä siihen kannattaa laittaa, semmoinen muutaman rivin teksti, mikä sitten ikinä onkaan aihe. Voihan sinne laittaa myös osanotot, mikäli jotain surullista on tapahtunut, tai kuten tässä tapauksessa, onnitella syntymäpäivänä. Kunhan muistaa sitten laittaa oman osoitteensa siihen tarkasti, niin heillä on tapana lähettää kiitos siitä, Jaatinen kertoo.

Kuitenkaan esimerkiksi prinssi Harrylle on turha brittihovin kautta edes yrittää lähettää viestiä, sillä tämä ei ensinnäkään ole ollut moneen vuoteen kuninkaallista työtä tekevä hovin jäsen ja lisäksi Harry on asunut jo vuosia Yhdysvalloissa.

– Jokaisella työtä tekevällä kuninkaallisella on oma toimisto siinä palatsissa missä he asuvat: esimerkiksi Charlesilla ja Camillalla se on Buckinghamin palatsissa, prinssi Williamilla Kensingtonin palatsissa. Se viesti sitten osoitetaan siihen palatsiin, missä tämä kyseinen henkilö asustaa Lontoossa ja sitten vielä erikseen tietysti osoitetaan, että kenelle siellä se viesti on tarkoitettu.