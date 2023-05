Kuningas Charlesin 70 vuoden odotus päättyy – tällainen on mielipiteitä jakava mies, jonka elämä on ollut skandaaleja täynnä

Kuningas Charlesin, 74, vuosikymmeniä kestänyt historiallisen pitkä odotus tulee viimein päätökseensä tänään lauantaina 6. toukokuuta, kun hänet kruunataan Ison-Britannian hallitsijaksi Lontoon Westminster Abbeyssa. MTV Uutiset seuraa kruunajaisia paikan päällä.

Edesmenneen kuningatar Elisabetin esikoinen on odottanut kruunua yli 70 vuoden ajan. Hän on valmistautunut tehtävään koko elämänsä, ja on myös brittihovin historian vanhin kruunattava monarkki.

Elämänsä aikana Charles on jakanut runsaasti mielipiteitä. Hän on ollut poikkeuksellisen äänekäs sekä poliittiseksi mielletty kuninkaallinen, joka on monella tapaa rikkonut rajoja kuninkaallisuuden suhteen – ja jonka yksityiselämä on ollut myös varsin värikästä sekä kohujen täyteistä.

Tässä on Charlesin tarina.

Erikoinen lapsuus

22-vuotiaan prinsessa Elisabetin ja 27-vuotiaan prinssi Philipin esikoinen prinssi Charles syntyi 14. maaliskuuta vuonna 1948. Tuleva kuningatar ja hänen rakkaansa olivat menneet naimisiin vuotta aiemmin, 20. marraskuuta 1947. Muutamaa vuotta myöhemmin perhe kasvoi tyttärellä, kun prinsessa Anne syntyi vuoden 1950 elokuussa. Myöhemmin syntyivät vielä prinssipikkuveljet Andrew ja Edward.

Vuoden 1952 Elisabetin perheen elämä järkkyi, kun kruununprinsessan isä, kuningas Yrjö VI, joka sairasti keuhkosyöpää, menehtyi 56-vuotiaana. Elisabetista tuli välittömästi kuningatar hänen ollessaan 25-vuotias. Charlesista tuli samalla kruununprinssi, hänen ollessaan kolmivuotias.

Vuonna 1953 Charlesista tuli ensimmäinen kruununperijä, joka meni kouluun sen sijaan, että hän olisi saanut koulutuksensa yksityisopettajilta. Tuolloin Charles aloitti Länsi-Lontoossa sijaitsevassa Hill House Schoolissa.

Sittemmin Charles seurasi isänsä prinssi Philipin jalanjälkiä koulutaipaleellaan. Syyskuussa 1957 prinssi aloitti Hampshiressa sijaitsevassa Cheam Preparatory Schoolissa, ja vuoden 1962 syyskuussa 13-vuotias Charles astui Skotlannissa Gordonstounin sisäoppilaitokseen.

Aika Gordonstounissa ei ollut Charlesille helppoa. Koulu tunnettiin ankarista menetelmistään ja kruununperijää kiusattiin sisäoppilaitoksessa paljon. Hänen kokemuksiaan sisäoppilaitoksessa on esitetty dramatisoidusti muun muassa The Crown -sarjassa. Charles on aikuisena julkisesti kuvaillut aikansa Gordonstounissa olleen "täyttä helvettiä", mutta myöhemmin myös pehmitellyt sanomisiaan.

– Se oli rankkaa siinä mielessä, että se vaati sinulta yksilönä enemmän kuin monet muut koulut vaativat, sekä henkisesti että fyysisesti. Olen onnekas siinä mielessä, että uskon sen opettaneen minulle paljon itsestäni, kyvyistäni sekä heikkouksistani, Charles lausui vuonna 1975 puheessaan Britannian parlamentin ylähuoneelle.

Poikkeuksellinen prinssi

Vuonna 1970, ollessaan 22-vuotias, Charles aloitti opinnot Cambridge Universityn Trinity Collegessa, pääaineenaan arkeologia sekä antropologia. Myöhemmin hän vaihtoi historian pääaineekseen. Charles vietti myös yhden lukukauden Walesin Aberystwythissa oppiakseen kymrin kielen tärkeää tulevaa tehtäväänsä varten.

Ja 1. heinäkuuta vuonna 1969 tuli 21-vuotiaasta Charlesista virallisesti Walesin prinssi. Seremonia järjestettiin Caernarfonin linnassa Walesissa, ja tilaisuudessa Charles piti osan puheestaan kymriksi. Teko jakoi mielipiteitä: toisaalta ylistettiin tulevaa monarkia, joka oli opiskellut kymrin kieltä, mutta puhe ajoittui myös aikaan, jolloin Walesissa valloillaan oli hyvin voimakasta englantilaisvastaisuutta.

Vuonna 2000 julki tulleista kabinettipapereista kävi ilmi, että tuolloisen pääministeri Harold Wilsonin hallituksen jäsenet olivat olleet huolissaan siitä, että Charlesin puheet olisivat "lisänneet walesilaista nationalismia".

Tästä kenties sai alkunsa Charlesin maine yhtenä ensimmäisistä "poliittisista kuninkaallisista", mikä erosi siitä vahvasta brittiperinteestä, etteivät kuninkaalliset sekaannu politiikkaan. Kun Charles oli Walesin prinssi hän kuitenkin teki monet omat mielipiteensä hyvin laajalti tunnetuiksi – muun muassa edistämiensä asioiden kautta.

Camilla

22-vuotias Charles tapasi vuonna 1970 poolo-ottelussa naisen, joka tulisi määrittämään hänen loppuelämänsä suunnan: 24-vuotiaan Camilla Shandin. Kaksikon esitteli toisilleen yhteinen ystävä Lucia Santa Cruz, joka oli ollut Cambridgen yliopistoaikoina Charlesin ensimmäisiä mielitiettyjä.

Camillan kerrotaan esitelleensä itsensä Charlesille hyvin kursailemattomaan tyyliin.

– Isoisoäitini oli sinun isoisoisoisäsi rakastajatar. Minusta tuntuu, että meillä on jotain yhteistä, Camillan kerrotaan sanoneen Charlesille ensikohtaamisen aikana.

Charlesin ja Camillan välille syttyi välitön, vahva yhteys sekä vetovoima. ja he alkoivat tapailla toisiaan. Vuonna 1971 suhde päättyi, kun Charles aloitti uransa laivastossa. Charlesin aika armeijan palveluksessa tuli päätökseensä vuonna 1976, ja tällä välin Camilla oli mennyt naimisiin Andrew Parker Bowlesin kanssa.

Elokuussa 1979 osa Charlesin tuntemasta maailmasta romahti, kun hänelle läheinen lordi Louis Mountbatten murhattiin IRA:n eli Irlannin tasavaltalaisarmeijan toimesta. Lordi Mountbatten oli Charlesin isän, prinssi Philipin setä.

Charlesilla ja lordi Mountbattenilla oli tiettävästi erittäin läheinen suhde, sillä Mountbattenista, eli "Dickiestä" tuli prinssin elämässä eräänlainen mentorihahmo jo hyvin nuorella iällä.

Mountbatten neuvoi ja tuki Charlesia useilla elämän osa-alueilla, muun muassa rakkauteenkin liittyvissä asioissa. Kerrotaan, että Mountbatten olisi muun muassa kehottanut Charlesia "kylvämään vähän villiä kauraa" ennen aloilleen asettumista. Kerrotaan myös, että Mountbatten esti Charlesia jatkamasta suhdetta Camillan kanssa.

Diana

Vuonna 1977 Charles oli tapaillut lyhyesti lady Sarah Spenceria, ja tapasi tuolloin ensimmäistä kertaa myös tämän pikkusiskon: Dianan. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1980 kaksikko tapasi toisensa uudelleen ja alkoi tapailla.

Tai "tapailla". Charles ja Diana kohtasivat toisensa kasvotusten 13 kertaa ennen kuin kaksikko sanoi toisilleen tahdon 29. heinäkuuta vuonna 1981. Charles oli tuolloin 32-vuotias, Diana 20-vuotias.

Varoittavat merkit olivat ilmassa alusta asti. Kun pari ilmoitti kihlauksestaan 24. helmikuuta vuonna 1981, paria haastatelleet toimittajat tiedustelivat, olivatko he rakastuneita. Diana vastasi kysymykseen myöntävästi, mutta Charlesin vastaus on jäänyt surullisen ikimuistoisella tavalla historiaan.

– Mitä ikinä rakkaus tarkoittaakaan, Charles totesi tuolloin.

Charles ja Diana menivät naimisiin näyttävästi St. Paul'sin katedraalissa Lontoossa. Vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1982 syntyi parin ensimmäinen lapsi ja kruununperijä prinssi William. Kaksi vuotta myöhemmin, syyskuussa 1984 pikkuveli prinssi Harry.

Avioliitto oli kuitenkin kaikkea muuta, kuin onnellinen. Suhteensa ensimmäisten vuosien jälkeen Charles jatkoi suhdettaan nuoruuden rakkaansa Camillan kanssa salassa, ja Diana puolestaan omien rakastajiensa kanssa.

1990-luvulle tultaessa tietoa Charlesin ja Dianan avioliiton epäonnisuudesta alkoi vuotaa julkisuuteen. Vuonna 1992 julkaistiin kirjailija Andrew Mortonin teos Diana: Her True Story, jossa paljastettiin ensimmäistä kertaa yksityiskohtia Dianan ja Charlesin onnettomasta sekä ongelmaisesta avioliitosta.

Pari muutti erilleen vuoden 1992 lopulla, ja kuukautta myöhemmin brittimedioissa julkaistiin puhtaaksi kirjoitettu käsikirjoitus Charlesin ja Camillan välisestä yksityisestä puhelusta, joka oli nauhoitettu parin tietämättä muutamaa vuotta aiemmin. Puhelun aikana Charles muun muassa totesi "haluavansa olla Camillan tamponi".

Dianan ja Charlesin avioerosta tuli virallinen vuonna 1996. Seuraavana vuonna, elokuussa 1997, prinsessa Diana menehtyi auto-onnettomuudessa Pariisissa ollessaan 36-vuotias.

Charles ja Camilla jatkoivat suhdettaan matalaa profiilia pitäen. Vuosi Dianan kuoleman jälkeen pariskunta virallisti suhteensa julkisesti. Vuonna 2004 he julkistivat kihlauksensa menivät naimisiin vuonna 2005. Charlesilla ja Camillalla oli siviilivihkiminen , ja Charlesista tuli tuolloin brittihovin ensimmäinen jäsen, joka on mennyt naimisiin maistraatissa.

Perheonnea – sekä surua

2000-luku on tuonut Charlesin elämään muutoksia vanhempana. Vuonna 2011 hänen vanhempi poikansa prinssi William meni naimisiin Catherine Middletonin kanssa. Vuonna 2013 hänestä tuli ensimmäistä kertaa isoisä, kun William ja Catherine saivat esikoisensa prinssi Georgen. Charles oli lähteiden mukaan ensimmäinen perheenjäsen, joka vieraili katsomassa Georgea tämän synnyttyä kuuluisassa St. Mary'sin sairaalan Lindo-siivessä Lontoossa. Myöhemmin pari sai myös lapsensa prinsessa Charlotten ja prinssi Louisin.

William on kuvaillut julkisestikin isänsä olevan "mainio isoisä" ja toivoisi sen voivan olla mahdollista, että Charles voisi viettää enemmän aikaa lastenlastensa kanssa. Catherinen ja Williamin lapset kutsuvat Charlesia nimellä "Grandpa Wales" (suom. pappa-Wales). Lähteiden mukaan Charles on muun muassa lukenut sekä omille lapsenlapsilleen että myös Camillan lapsenlapsille ääneen Harry Potter -kirjoja, hahmoihin ja tarinaan toden teolla eläytyen.

2018 toukokuussa Charles sai katsoa, kun hänen nuorempi poikansa Harry sanoi "tahdon" ja meni naimisiin yhdysvaltalaisnäyttelijä Meghan Marklen kanssa. Häissä Charlesilla oli odotettua suurempi rooli, sillä hän saattoi Meghanin alttarille, kun tämän oman isän Thomas Marklen oli jätettävä häät väliit terveyssyihin vedoten.

Charlesin tekoa arvostettiin laajalti – varsinkin erikoisen epämääräisessä tilanteessa, sillä häitä varjostivat medioissa levinneet uutisoinnit siitä, että Meghanin isä olisi lavastanut paparazzien kanssa kuvia itsestään valmistautumassa häihin.

Vuotta myöhemmin, toukokuussa 2019 Charlesista tuli neljättä kertaa isoisä, kun Harry ja Meghan saivat esikoisensa Archien. Kaksi vuotta myöhemmin Charlesista tuli vielä viidettä kertaa isoisä, kun parin kuopus Lilibet syntyi.

Suhde Yhdysvalloissa asuviin lapsenlapsiin on kuitenkin hyvin etäinen – kuten myös suhde omaan poikaan Harryyn, joka on viime vuosien varrella avautunut julkisesti useaan otteeseen kuninkaallisen elämänsä vaikeuksista, sekä kuninkaallisen perheen yksityisasioista. Tästä on saanut osansa myös Charles.

2021 huhtikuussa Charles koki valtavan henkilökohtaisen surun, kun hänen isänsä prinssi Philip menehtyi 99-vuotiaana. Samalla huoli iäkkään kuningatar Elisabetin terveydestä alkoi kasvaa. Charles alkoi ottaa kontolleen yhä enemmän äitinsä työtehtäviä – vaikka Elisabet työskentelikin ikäisekseen hyvin ahkerasti loppuun saakka.

Toukokuussa 2022 Charles avasi ensimmäistä kertaa äitinsä sijasta parlamentin avajaisistunnon. Kuningatar Elisabet joutui vetäytymään tehtävän hoitamisesta liikkuvuusongelmiin vedoten.

Kyseessä on yksi monarkin tärkeimmistä tehtävistä ja Charlesin sijaisuus nähtiin todella vahvana merkkinä siitä, että vallanvaihto olisi lähellä. Ja niin se olikin: 8. syyskuuta 2022 kuningatar Elisabet menehtyi 96-vuotiaana Balmoralin linnassa Skotlannissa, jolloin Charlesista tuli välittömästi kuningas. Elisabetin kuoleman jälkeen kerrottiin, että Charles oli sisarensa prinsessa Annen kanssa äitinsä rinnalla tämän viimeisinä hetkinä.

– Rakkaalle äidilleni, haluan vain sanoa kiitos, Charles totesi ensimmäisessä puheessaan kuninkaana.

– Kuningatar ja rakas äitini oli esimerkki minulle ja koko perheellemme.

Charles on ollut virallisesti kuningas jo yli puoli vuotta, mutta 6. toukokuuta 2023 tulee päättämään historiallisen odotuksen, joka on kestänyt yli 70 vuotta. Siitä alkaa myös uusi aikakausi, jonka aikana Charles, joka on ilmaissut aikovansa modernisoida ja muuttaa hovia, saa tilaisuuden näyttää, millaiseksi kuninkaaksi hän on itseään kypsytellyn vuosikymmenten ajan.

MTV Uutiset seuraa kuningas Charlesin kruunajaisia paikan päällä Lontoossa.

Alla olevalta videolta näet Charlesin ensimmäisen puheen kuninkaana.

