Kirje paljasti kuningatar Elisabetin todellisen tahdon – Harryn ja Meghanin väitteet turvallisuuspalveluista joutuivat outoon valoon

Kuningatar Elisabet oli kirjeen mukaan todennut sen "olleen välttämätöntä", että Harrylle ja Meghanille "tarjotaan jatkossakin tehokasta turvallisuutta ekstremistejä vastaan". Kirje toimitettiin Lontoon korkeimpaan oikeuteen todisteeksi kunnianloukkaustapaukseen, jonka prinssi Harry nosti The Mail on Sunday -sanomalehteä vastaan.

– Ymmärrätte varmasti hyvin, että Sussexin herttuan ja herttuattaren turvallisuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää hänen majesteetilleen ja hänen perheelleen, kirjeessä luki.

Prinssi Harry on haastanut Daily Mail - ja Mail on Sunday -lehtien kustantajan Associated Newspapers Ltd:n oikeuteen väitetystä kunnianloukkauksesta, joka koskee vuonna 2022 julkaistua artikkelia koskien prinssi Harryn ja hänen perheensä turvallisuusjärjestelyjä. Harry väittää artikkelin olleen "hyökkäys hänen rehellisyyttään ja rehtiyttään vastaan".