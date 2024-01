Kirja: Charles ei ollut Balmoralin linnassa kuningatar Elisabetin kuolinhetkellä – odottamattomassa paikassa tuoreelle kuninkaalle lausuttiin sanat, jotka muuttivat tämän elämän

Kuningatar Elisabetin menehtymisestä on kulunut jo puolitoista vuotta, ja yksityiskohdat Ison-Britannian pitkäaikaisimman monarkin kuoleman ympärillä kiinnostavat yhä. Tammikuun 18. päivä julkaistaan kuninkaalliskirjailija Robert Hardmanin uusi teos The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, jossa valotetaankin uudella tavalla tietoja hetkistä, jotka ympäröivät 96-vuotiaana menehtyneen monarkin kuolemaa syyskuussa 2022.