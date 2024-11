Britannian ulkoministeri Sudanin tilanteesta: Nälkää ei saa pitää aseena

– Sudanin julma konflikti on aiheuttanut käsittämätöntä kärsimystä. Sudanilaiset tarvitsevat lisää apua, ja siksi Britannia tarjoaa suuresti kaivattua ruokaa, suojaa ja koulutusta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville. Britannia ei koskaan unohda Sudania, Lammy sanoi hallituksen tiedotteessa.

Koillis-Afrikassa sijaitseva Sudan on Britannian entinen siirtomaa, joka itsenäistyi vuonna 1956. Sudanissa on riehunut useita sisällissotia itsenäistymisen jälkeen. Viime vuoden huhtikuussa syttyi nyt käynnissä oleva verinen sisällissota, jonka osapuolina ovat maan asevoimat ja puolisotilaalliset RSF-joukot. Asevoimia johtaa Sudanin tosiasiallinen johtaja Abdel Fattah al-Burhan ja RSF-joukkoja al-Burhanin entinen sijainen Mohamed Hamdan Daglo .

YK syyttää osapuolia nälkiinnyttämisestä

Viime kuussa YK:n asiantuntijat syyttivät osapuolia nälkiintymisen käyttämisestä taktiikkana 25 miljoonaa siviiliä vastaan. Kolme merkittävää avustusjärjestöä on varoittanut nälkäkriisistä, kun perheet ovat joutuneet turvautumaan lehtiin ja hyönteisiin saadakseen edes jotain syötävää.

Lammyn on tarkoitus osallistua maanantaina YK:n turvallisuusneuvoston kokoukseen, jossa hän aikoo vaatia Sudanin asevoimia pitämään Adren rajanylityspaikan Tshadin vastaisella rajalla avoimena ja sallimaan avustuskuljetukset.

Uhriluku paljon raportoitua suurempi?

Aiemmin tällä viikolla BBC kertoi London School of Hygiene and Tropical Medicinen Sudanin tutkimusryhmän tutkimuksesta, jonka mukaan Sudanin sisällissodan vuoksi on kuollut paljon raportoitua enemmän ihmisiä. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi pelkästään Khartumin osavaltion uhriluku olisi korkeampi kuin aiemmin kerrottu koko sodan uhrien määrä.