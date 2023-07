Sudanissa ihmiset uhmaavat kuolemaa hankkiakseen vettä taisteluiden keskellä – "En kestänyt nähdä lapsiani kärsimässä"

Sudanilaisnainen Rashida al-Tijani taas kertoo asuvansa lähellä paikallista sairaalaa, jonka kaivosta hän on saanut vettä.

Niukat vesivarat on käytettävä kuitenkin tarkasti.

RSF nousi janjaweed-taistelijoiden keskuudesta, jotka aikanaan surmasivat Darfurin alueella kymmeniätuhansia ihmisiä. Taisteluita käydään keskellä pääkaupunki Khartumin asuinalueita, joissa siviilikansalaiset ovat joutuneet sijaiskärsijöiksi. Taisteluiden vuoksi on kuollut arvioiden mukaan vähintään 2 800 ihmistä.

"En kestänyt nähdä lapsiani kärsimässä"

Osa ihmisistä on paennut pääkaupungista muualle maahan taatakseen juomaveden saamisen.

– Vedenpuute ja pommitukset pakottivat minut pakenemaan kodistani, kertoo Rashed Hussein , joka on muuttanut Khartumista noin 200 kilometrin päähän Madanin kaupunkiin.

Puhtaasta juomavedestä pulaa jo ennen sotaa

Avun perille vieminen on ollut vaikeaa, sillä avustusjärjestöihin on kohdistunut useita iskuja. Avustustyöntekijöitä on surmattu ja toimistoja sekä varastoja ryöstelty.