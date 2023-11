Kansanedustaja Pinja Perholehto yritti teininä itsemurhaa – kertoo MTV:lle kokemuksesta, miksi masennuksen hoitaminen viinalla on vihoviimeinen idea

”En varmaankaan olisi enää tässä, ellen olisi masentuneena tajunnut lopettaa tunteiden pakenemista alkoholilla. Kolmasosa itsemurhista tehdään alkoholin vaikutuksen alaisina. On tosi surullista ja vastuutonta, että kansanedustaja merkittävänä vallankäyttäjänä kommentoi muuta.”

26-vuotias Perholehto avaa kokemuksiaan tarkemmin MTV Uutisille. Hänellä on taustallaan vuosien kamppailua mielenterveysongelmien kanssa.

Syömishäiriö

Osastojaksoja

Lisäksi keskivaikea masennus

Isän kuolema

– Ehkä konkreettisena esimerkkinä se, että olen lähtenyt baarista ja muut ovat lähteneet omille teilleen ja olen jutellut portsarin kanssa siinä pidempään ja suunnannut kohti juna-asemaa ja portsari on tullut perässä.

Perholehdolle tämä oli herätys. Hän tajusi, että aina ei ole jotakuta ulkopuolista siinä vieressä katsomassa perään. Hän tuli siihen tulokseen, että on parempi jättää alkoholi pois.

Ystävien tuki auttoi suuresti

– Isoin apu on ehkä ollut se, että puhun paljon kaverien kanssa, hän kertoo.

– Ystäviä on aina ollut paljon.

Varsinkin isän kuoleman jälkeen hän on käyttänyt opiskelijaterveydenhuoltoa. Monenlaisia palveluita on tullut käytettyä, mutta terapiassa hän ei ole käynyt.

– Siinä Keskisarja on oikeassa, että kaikille se ei ole se apu.

Nyt menee hyvin

Nyt Perholehto voi hyvin. Viimeisimmästä intervallijaksosta on kahdeksan vuotta ja elämä pääasiassa hymyilee, ajoittaisia heikompia hetkiä lukuun ottamatta. Hänen päivänsä ovat täyttäneet työ politiikassa ja järjestömaailmassa.

Kun tällaisia vaiheita tulee, on Perholehto vuosien varrella löytänyt niihin toimivat keinot. Hän osaa puhua läheisilleen tunteistaan, ja se auttaa.

Alkoholi ei jeesaa mitään

Aiempien vuosien kokemukset ja myöhemmät vuodet ovat saaneet Perholehdon toteamaan, että hänen kohdallaan alkoholi lisää impulsiivisuutta, mikä voi vaikuttaa siihen, että itsetuhoisia ajatuksia voi tulla enemmän. Hän on todennut, että huonojen fiilisten aikaan alkoholia ei kannata nauttia.

– Tietenkin meillä kaikilla on omat kokemuksemme, sanoo Perholehto viitaten Keskisarjan kommentteihin.

– Totta kai hän voi kertoa, miten hän itse on toiminut eri tilanteissa, mutta mielestäni iso ongelma siinä on se, että etenkin kun kaikki asiantuntijat ja tilastot näyttävät, että alkoholi linkittyy tosi vahvasti itsemurhiin ja itsetuhoisuuteen ja mielenterveyden haasteisiin, sellaisen yleispätevän ohjeen antaminen ikään kuin siitä, että alkoholia kannattaisi käyttää lääkkeenä, tuntuu minusta aika vastuuttomalta.

Perholehto miettii, että kenties Keskisarjan tarkoitus oli provosoida. Hän on sitä mieltä, että alkoholi on monille tosi herkkä asia.

– Vaikka isossa kuvassa nuoret eivät käytä alkoholia niin paljon kuin aiemmin on Suomessa käytetty, kyllähän täällä on jokainen vähintään kuullut, ellei tiedäkin jonkun, jolla on alkoholista tosi surullisiakin kokemuksia.