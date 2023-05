Kumppanin eksä urkki Siljan tietoja potilasjärjestelmästä – reaktio yllätti: "Tuli tunne, että tällaista katsotaan läpi sormien"

Suhtauduttiinko asiaan riittävän vakavasti?

– Nainen oli perustellut tietojen katselua huolella lapsista ja lasten isän olinpaikasta. Minusta tämä on jokseenkin outo perustelu, koska lapsia en koskaan tavannut ja isän olinpaikan hän kyllä tiesi. Tai siis tiesi, että on kanssani, mutta se ei ilmeisesti riittänyt vaan halusi tietää osoitteen.

– Kun soitin kuulemisen suorittaneelle henkilölle, hän tuntui vähättelevän asiaa. Minulle tuli tunne, että tällaista toimintaa katsotaan läpi sormien, jos elämäntilanne on vaikea ja kyse on vain osoite- ja henkilötietojen katselusta.

"Jokainen tapaus otetaan vakavasti"

– Pirkanmaalla on käytössä todella monta järjestelmää. Valtaosassa, ellei kaikissa tietojen katselusta jää tarkka lokitieto: Mikä kohta on avattu ja kuinka kauan sitä on tarkasteltu. Me näemme, onko henkilö lukenut potilastekstejä vai ainoastaan henkilötietoja. Lokeja valvotaan säännöllisesti omavalvontana ja pistokokeina. Asiakkailla on myös itse oikeus tarkistaa lokitietonsa edellisen kahden vuoden ajalta.