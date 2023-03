Kumpaan joukkoon peniksesi kuuluu? Ero erektiossa paljastaa

Tutkimustulokset esiteltiin hiljattain Euroopan urologian yhdistyksen kongressissa Italian Milanossa, kertoo New York Post .

Tulosten mukaan keskimääräinen penis on 42 prosenttia suurempi erektiossa kuin lepotilassa.

"Esittelijöillä" penis on pidempi sekä lepotilassa että erektiossa

Vaikka penisten jakaminen kahteen kategoriaan näin raa'asti voi vaikuttaa todella pinnalliselta, tutkijoiden mukaan tieto on tärkeä urologeille, jotta he tietävät, voiko penis reagoida kosketukseen kasvamalla, kun sille tehdään lääketieteellisiä toimenpiteitä.

– On tärkeää pystyä ennustamaan potilaan peniksen käyttäytymistä, koska yleensä tapaamisten aikana penis on lepotilassa. Jos penis kasvaa paljon erektiossa, se voi tarkoittaa erilaista kirurgista lähestymistapaa kuin heille, joiden penis ei kasva niin paljon, sanoo tutkimusjohtaja Alonso-Isa.

Siinä missä belgialainen professori ja urologi Maarten Albersen Leiuven yliopistosta sanoo, ettei esittelijöiden ja kasvattajien välillä ollut lääketieteellisesti merkittäviä eroja, hän myöntää, että sillä, kumpaan joukkoon mies kuuluu, on miehille psykologista merkitystä.

– Tämä on yleinen huolenaihe potilaittemme keskuudessa. Miesten tulisi olla huolissaan vain, jos he kokevat erektiohäiriöitä, ei niinkään siitä, minkä kokoinen penis on erektiossa.