Kuluttaja-asiamies varoittaa lentoyhtiö Norwegianin asiakkaita: Älä tee tätä virhettä

Jos yhtiö menee konkurssiin, lentopisteitä vastaanottanut asiakas saattaa menettää oikeutensa vaatia rahoja takaisin luottokorttiyhtiöiltä.Kuluttaja-asiamies on pyytänyt selvitystä Norwegianin asiakasviestinnästä, jossa ei ole riittävän selvästi tuotu ilmi rahanpalautusvaihtoehtoa tilanteessa, jossa lento on peruttu. Sen sijaan yhtiö on korostanut cash points -järjestelmäänsä eli lentopisteitään hyvityksen muotona.