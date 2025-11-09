Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue ei saanut toivottua lentävää lähtöä olympiakauteensa Euro Hockey Tourin avausturnauksesta Tampereelta.

Leijonat hävisi sunnuntaina kotiturnauksen päätöspelin Ruotsille 2–4 ja jäi turnauksen kolmanneksi Ruotsin ja Tshekin jälkeen.

Kauden ensimmäinen maajoukkueturnaus tarjosi hyviä hetkiä, mutta niin tulos kuin pelikin jättivät paljon kysymysmerkkejä.

– On asioita mihin olen tyytyväinen, ja asioita mitä pitää parantaa, Suomen päävalmentaja Antti Pennanen summasi kotiturnauksen antia.

Erityisen tyytyväinen Pennanen oli lauantain Tshekki-peliin parantuneeseen hyökkäyspeliin, ja sunnuntain Ruotsi-ottelun "riittävän hyvään" hyökkäyspeliin. Parannettavia asioita Pennanen ei sen sijaan halunnut avata.

– Varmaan siellä on joukkuetasolla ja yksilötasolla parannettavaa, mutta ei mennä nyt niihin, Pennanen sanoi.

"Oliko vähän jännitystä?"

Jos oli Suomi pelin päällä turnauksen Sveitsi- ja Tshekki-pelien alussa, niin isänpäivän Ruotsi-ottelussa nähtiin täysin toisenlainen Leijonat.