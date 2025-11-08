Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue pesi kasvojaan lyömällä Tampereen Euro Hockey Tourin ottelussa Tshekin 4–2.

Leijonat oli hävinnyt torstaina kauden ensimmäisessä EHT-ottelussaan Sveitsille 1–3, mutta tänään lauantaina oli voiton aika.

Suomi karkasi Tshekkiä vastaan kahdessa erässä 3–0-johtoon: vajaan puolentoista minuutin pelin jälkeen maalasi Arttu Ruotsalainen ja toisessa erässä osuivat Leevi Tukiainen ja Sakari Manninen. Tukiaiselle kihaus oli ensimmäinen Leijonissa.

Tshekki nousi kolmannessa erässä hengittämään niskaan maalin päähän. Jere Innala sinetöi kuitenkin Suomen voiton maalilla tyhjään rysään neljä sekuntia ennen loppua.

Leijonat kohtaa vielä huomenna Tampereella isänpäivän ottelussa Ruotsin. Ruotsi on voittanut turnauksessa molemmat tähän asti pelaamansa ottelut.