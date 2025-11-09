Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue taipui 2–4-tappioon Ruotsia vastaan Tampereen Euro Hockey Tourin päätösottelussa.

Ruotsi paineli isänpäivän taistossa reilussa 13 minuutissa 2–0-johtoon Jesper Frödénin ja Marcus Sörensenin osumilla. Toni Rajala kavensi kuitenkin avauserän viimeisellä minuutilla.

Toisessa erässä Rasmus Rissanen tälläsi Leijonien seuraavan osuman ja Suomi oli noussut kahden maalin takaa tasoihin.

Leijonat otti kuitenkin lopulta takkiin. Rasmus Asplundin iski keltapaitojen 3–2-voittomaalin päätöserän alkupuolella ja Fredrik Olofsson niittasi loppunaulan tyhjään rysään.

Ruotsi voitti kaikki kolme otteluaan ja vei nimiinsä kauden ensimmäisen EHT-turnauksen. Leijonat päihitti Tshekin mutta hävisi Ruotsin lisäksi Sveitsille. Suomi sijoittui turnauksessa kolmanneksi myös Ruotsin ja Tshekin jälkeen.