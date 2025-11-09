On alkuja, ja sitten on unelma-alkuja.

Puolustaja Santeri Hatakan Leijona-debyytti meni lauantaina heittämällä jälkimmäiseen kategoriaan, kun Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kaatoi Tshekin Euro Hockey Tourin kotiturnauksessa Tampereella 4–2.

Hatakka seurasi vielä torstain Sveitsi-tappion katsomosta, mutta lauantaina oli ensiesiintymisen vuoro.

Ruotsissa HV 71:ssä kiekkoileva Hatakka, 24, ei tarvinnut ensimmäisessä vaihdossaan kuin reilut puoli minuuttia ennen kuin hän syötti päädystä Arttu Ruotsalaisen 1–0-johtomaalin ajassa 1.28.

– "Ara" haki itsensä hyvin vapaaksi keskellä. Tuollaiselle äijälle kun laittaa kiekon, niin se yleensä päätyy verkon perukoille, täksi kaudeksi Eurooppaan neljän Pohjois-Amerikan kauden jälkeen palannut Hatakka sanoi.

– Aika paljon oli tänään intoa, kun lähdettiin jäälle.

NHL:ssä 21 ottelua San Josessa ja New Jerseyssä pelannut Hatakka käänsi katsetta myös jo keväistä Sveitsin MM-turnausta kohti.

– Tavoitteena on tietenkin ottaa tässä roolia. MM-kisat kiinnostavat tosi paljon, siitä paikasta lähdetään taistelemaan tosissaan, hän sanoi.