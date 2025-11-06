Leijonat koki Suomen Euro Hockey Tour -turnauksen avausottelussaan 1–3-tappion Sveitsille.

Sveitsi teki ratkaisevat maalit päätöserässä. Ensimmäisen laukoi Ken Jäger ja reilut kolme minuuttia myöhemmin syntyneen 2–0-osuman Attilio Biasca.

Leijonat pääsi loppuminuuteilla hakemaan kavennusta, ja Jere Innala pyssytti komealla laukauksella kiekon hyvin pelanneen sveitsiläisvahti Reto Berran taakse.

Suomen hakiessa tasoitusta ilman maalivahtia kiekko karkasi hyökkäyssiniviivalla Sami Vatasen lavasta. Christoph Bertschy pääsi karkaamaan läpi ja lyömään loppulukemat tyhjään maaliin.

Suomi kohtaa seuraavaksi Tampereen turnauksessa lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.