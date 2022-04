Kulosaaren lapsisieppauksesta paljastuu uutta tietoa: Poliisilla oli iso operaatio ja etsintä Marjaniemessä

Useita tunteja sieppaajan hallussa

Poika oli miehen hallussa useita tunteja perjantaiaamusta alkuiltapäivään. He liikkuivat epäillyn autolla, jonka liikkeistä poliisi on kaivannut havaintoja.

Mies sitoi lapsen puuhun kiinni

MTV on kertonut aiemmin, että poika pääsi itse pakoon sieppaajalta perjantaina iltapäivällä yhden maissa. MTV:n saamien uusien tietojen mukaan poika oli sidottu kiinni puuhun, mutta hän onnistui pääsemään siitä itse irti ja pääsi sitten pakoon.

Poliisi otti epäillyn sieppaajan kiinni samana iltapäivänä. Mies vangittiin tämän viikon tiistaina epäiltynä panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä. Häntä on kuulusteltu jo useamman kerran, mutta poliisi ei ole toistaiseksi kertonut mitään kuulustelujen sisällöstä.

Miehellä on aiempaa rikostaustaa. Hän on syyllistynyt useisiin petoksiin ja tappoon 2000-luvun alussa. Hän on myös vaihtanut nimeään useita kertoja.