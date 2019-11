Kulmuni: Hallituksen käytävä keskustelu Posti-jupakasta – "Toivottavasti meillä on alkuviikosta käytössä kaikki materiaali"

Lisäksi on syytä keskustella hallituksen työllisyystoimista. Keskusta on pyytänyt Posti-jupakan käänteistä selvityksiä sekä pääministeri Antti Rinteeltä (sd.) että valtion omistajaohjausyksiköltä ja Postilta.

Selvityksiä odotetaan

– Me odotamme niitä selvityksiä, mitä on toivottu. Meillä on hyvä hallitusohjelma, johon keskusta on sitoutunut.