Tuntuuko, että kuljettaja sulkee bussin ovet aivan nenäsi edestä? Tästä se voi johtua

Linja-autot, kuten muukin joukkoliikenne, kulkevat tunnetusti minuuttiaikataulun mukaan. Paljonko kuljettajilla on varaa pelisilmään, jos pysäkille juoksee vielä yksi mattimyöhäinen noustakseen kyytiin?

– Aikataulut ovat toissijaisia. Prioriteetti yksi on kuitenkin turvallisuus, Helsingin seudun liikenteen bussilinjoja ajava kuljettaja Frank Ahrenberg sanoo.

Ahrenbergin mukaan aikatauluista pyritään tietysti pitämään kiinni, eikä ihan jokaista useiden metrien päästä pinkovaa juoksijaa yksinkertaisesti voi jäädä odottamaan. Jos bussi on kovasti myöhässä aikataulustaan, sekin tuottaa matkustajille harmia.

Kuljettaja joutuu huomioimaan myös muun liikenteen

Helsingin seudun liikenteen runkolinjat liikennöivät "metromaisesti" tiheillä vuoroväleillä, jolloin aikataulu onkin melko tiukka. Osa runkolinjan busseista on vieläpä nivelbusseja, eli sisäänkäyntejä on kolme kappaletta.

– Kun tullaan pysäkille, kuljettaja katsoo, että tuossa on porukka, joka on nousemassa kyytiin. Kun hän näkee, että he ovat nousseet kyytiin, hän laittaa ovet kiinni ja alkaa keskittymään siihen, että hän voi lähteä turvallisesti liikkeelle. Jos sieltä joku tulee juosten ja vielä sellaisesta kulmasta, että kuljettaja ei näe peileistä, jää helposti pysäkille, Ahrenberg kertoo.