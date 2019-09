Kuljetusala tyrmää parafiinisen dieselin veroalennuksen poiston: "Lopputuloksena on vain veronkorotus"

SKAL:n mukaan esitys on hyvin haitallinen Suomen kilpailukyvylle.

– On käsittämätöntä, että yritystuen leikkaustavoite on johtanut linjaukseen, jonka lopputuloksena rangaistaan puhtaampia diesellaatuja. Lopputuloksena on vain veronkorotus, joka nakertaa myös työllisyystavoitetta, sanoo SKAL:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.