Kuljetus, sekoitus ja piikitys: Kolme faktaa koronarokotuksesta – tämä kaikki hidastaa rokottamista

Koronarokotuksen tulevat saamaan kaikki halukkaat, sillä Suomi on varannut yli 18 miljoonaa rokotetta eri valmistajilta. Suurin syy rokotuksien hitaaseen tahtiin on rokotteiden vähäinen määrä, mikä on tähän mennessä ollut 50 000. Aiemmin luvattu määrä oli 300 000 kappaletta.