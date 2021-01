Ikääntyneiden koronarokotukset alkavat koko maassa lähiviikkoina

Kaupungin mukaan tavoitteena on rokottaa noin 2 000 ihmistä tämän viikon aikana. Luvussa on mukana seniorikeskuksien asukkaiden lisäksi kaupungin terveydenhuollon henkilökuntaa.

Harkintaa täytyy käyttää

Muualla maassa rokotuksia on tähän mennessä aloitettu terveydenhuollon henkilöstöstä sairaanhoitopiirivetoisesti. Rokotuksia on jo toimitettu myös kuntiin, joissa ensimmäinen ryhmä on niin ikään hoitohenkilökunta.

– Siinä täytyy vähän käyttää harkintaa, että jos on pieni paikkakunta, jossa on vaikka pitkäaikaishoidon yksikkö, niin silloin lienee järkevintä rokottaa sekä asukkaat että henkilökunta samaan aikaan. Ei mennä liian tiukasti siinä järjestyksessä, vaan katsotaan vähän sen järkevyyden mukaan, sanoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri ja infektioylilääkäri Irma Koivula.

– Meiltä on lähtenyt kuntiin jo viime viikolla rokotteita, kun niitä on saatu, mutta pääasiassa tässä vaiheessa rokotetaan terveydenhuollon hoivahenkilöstöä. Luulisin, että kuukauden sisällä päästään rokottamaan ikääntyneitä, sanoo ylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Tahtia voidaan kiihdyttää rokotteiden saannin mukaan

– Olennaisinta kaikkiaan on ollut se, että toiminta on vasta lähtenyt liikkeelle. Ja silloin ei periaatteessa ole järkevää lähteä aivan täysillä katsomaan mikä on maksimikapasiteetti, vaan ensin katsotaan, miten logistiikka toimii. Nyt me tiedämme, että se toimii varsin hyvin, ja päästään tahtia parantamaan, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Mikko Pietilä.