Kakkaepisodi jatkuu – Johnny Deppin turvamies kertoi Amber Heardin myöntäneen olleensa vastuussa kohtalokkaasta sänkypökäleestä

Ex-aviopari Johnny Deppin ja Amber Heardin riitaisen suhteen vaiheita on perattu yhdysvaltalaisessa oikeudessa jo kolmen viikon ajan. Depp haastoi Heardin oikeuteen 50 miljoonasta dollarista vuonna 2019 ex-vaimonsa kirjoittaman tekstin takia, joka julkaistiin Washington Post -lehdessä vuonna 2018. Artikkelissa Heard kirjoitti olevansa perheväkivallan uhri. Tekstissä ei mainittu Deppia nimeltä, mutta näyttelijä kokee sen vaikuttaneen äärimmäisen negatiivisella tavalla hänen uraansa sekä töihinsä.

Oikeudessa on nähty sekä kuultu useita tallenteita pariskunnan rajuista riidoista sekä käyty läpi erinäisiä tekstiviestejä suhteen ajalta. Depp ja Heard alkoivat tapailla vuoden 2012 tienoilla ja he olivat naimisissa vuosina 2015-2017. Kumpikin osapuoli on syyttänyt toisiaan väkivaltaisesta käytöksestä sekä erilaisesta hyväksikäytöstä.