Väänänen kiisti Turun Sanomille maanantaina ulkopuolisen vaikuttamisen ja toisti viestinsä tiistaina STT:lle. Hänen mukaansa yliopiston sisällä päätettiin nopeasti antaa asian olla.

Rentolan mukaan hän soitti presidentin kansliaan Mikko Hautalalle , joka toimi tuolloin presidentti Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana. Myös Hautala oli Rentolan mukaan tunnistanut riskit. Pian tämän jälkeen rehtori Väänänen oli kertonut Rentolalle hankkeen rauenneen. Väänänen oli Rentolan mukaan kertonut saaneensa puhelun "ylempää".

– Lupasin tunnustella. Ehdotus ei ollut loppuun harkittu, mutta omat hartiani eivät riittäisi torppaamaan mahtilobbaajia, Rentola kirjoitti.

Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori Kimmo Rentola kertoi maanantaina Helsingin Sanomien kolumnissaan, että Putinin vihkimistä kunniatohtoriksi oli esitetty Rentolan toimiessa dekaanina Turun yliopistossa. Esityksen on Rentolan dekaaniajan perusteella täytynyt tulla vuonna 2012 tai 2013.

Kuka ehdotti Venäjän presidentti Vladimir Putinille Turun yliopiston kunniatohtorin arvoa? Tähän kysymykseen ei tunnu löytyvän selvää vastausta.

Emeritusprofessori Kimmo Rentola kirjoitti HS:ssä, että Putinista haluttiin kunniatohtori Turun yliopistoon 2010-luvun alussa. Ehdotuksen välittänyt rehtori ei muista, keneltä idea oli peräisin.

Arkistokuva. Putinilla oli yhteyksiä Turkuun jo 1990-luvulta, jolloin hän vieraili kaupungissa usein Pietarin varapormestarin asemassa.

Väänänen ei muista, keneltä alkuperäinen ehdotus tuli.

– En suoraan sanoen muista, tuliko se yliopiston sisältä vai yliopiston ulkopuolelta. Silloin, kun on tulossa tämä kunniatohtorien nimityskierros, näitä ehdotuksiahan tulee kymmenittäin, Väänänen sanoo STT:lle.

– Tämähän ei koskaan edennyt mihinkään vakavaan harkintaan.

Putinin vanha yhteys Turkuun

Putin vieraili kesäkuussa 2013 Turussa. Putinilla oli yhteyksiä Turkuun jo 1990-luvulta, jolloin hän vieraili kaupungissa usein Pietarin varapormestarin asemassa. STT yritti tavoittaa Putinin tunteneita turkulaisvaikuttajia, mutta ei saanut vahvistusta sille, että kukaan heistä olisi ehdottanut Putinille kunniatohtorin arvoa.

Turun entinen kaupunginjohtaja ja nykyään Suomi–Venäjä-seuran varapuheenjohtajana toimiva Juhani Leppä on tuntenut Putinin aikoinaan hyvin. Hän sanoi STT:lle, ettei hänellä ole mitään tietoa kyseisestä hankkeesta.