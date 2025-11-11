Emeritusprofessori Kimmo Rentola kirjoitti HS:ssä, että Putinista haluttiin kunniatohtori Turun yliopistoon 2010-luvun alussa. Ehdotuksen välittänyt rehtori ei muista, keneltä idea oli peräisin.
Kuka ehdotti Venäjän presidentti Vladimir Putinille Turun yliopiston kunniatohtorin arvoa? Tähän kysymykseen ei tunnu löytyvän selvää vastausta.
Helsingin yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori Kimmo Rentola kertoi maanantaina Helsingin Sanomien kolumnissaan, että Putinin vihkimistä kunniatohtoriksi oli esitetty Rentolan toimiessa dekaanina Turun yliopistossa. Esityksen on Rentolan dekaaniajan perusteella täytynyt tulla vuonna 2012 tai 2013.
Rentola kertoo kuulleensa ehdotuksesta silloiselta rehtorilta Kalervo Väänäseltä.
– Lupasin tunnustella. Ehdotus ei ollut loppuun harkittu, mutta omat hartiani eivät riittäisi torppaamaan mahtilobbaajia, Rentola kirjoitti.
Rentolan mukaan hän soitti presidentin kansliaan Mikko Hautalalle, joka toimi tuolloin presidentti Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana. Myös Hautala oli Rentolan mukaan tunnistanut riskit. Pian tämän jälkeen rehtori Väänänen oli kertonut Rentolalle hankkeen rauenneen. Väänänen oli Rentolan mukaan kertonut saaneensa puhelun "ylempää".
Kymmenittäin ehdotuksia
Väänänen kiisti Turun Sanomille maanantaina ulkopuolisen vaikuttamisen ja toisti viestinsä tiistaina STT:lle. Hänen mukaansa yliopiston sisällä päätettiin nopeasti antaa asian olla.