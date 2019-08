Presidentti Niinistö HS:lle Stalinin vainojen suomalaisuhreista: "Kansallisarkistolla olisi tässä tehtävää"

Niinistö ja Rinne kommentoivat asiaa vastauksena politiikan toimittaja Unto Hämäläisen lauantain HS:ssä esittämään vetoomukseen.

– Totta, historiantutkimuksessa on aukko. Kansallisarkistolla olisi tässä tehtävää, Niinistö sanoi.

– Kaikille kansakunnille on tärkeää tuntea oma historiansa – kaukaisempi ja lähihistoria. Siitä syystä Hämäläisen havaintojensa perusteella esittämä pyyntö on perusteltu. Kysymys on suomalaisen historian mittaluokassa merkittävä, Rinne kommentoi.