Kuka ampui ohjuksia Venäjän Belgorodiin? Asiantuntijan mukaan vastaus voi liittyä "siviilivalmisteisiin komponentteihin"

Venäjä syyttää iskuista Ukrainaa, mutta todellinen syyllinen on yhä mysteeri. Vaikka Ukrainan epäillään tehneen jonkin verran iskuja infrastruktuuriin Belgorodin puolella, isku asuinalueelle olisi erittäin poikkeuksellista Ukrainalle.

Belgorod on noin 70 kilometrin päässä Harkovasta, johon Venäjä on tehnyt ohjusiskuja viimeksi tällä viikolla.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan on hyvin mahdollista, että Venäjän oma ohjusisku on mennyt pieleen.

Hänen mukaansa epäonnistuneita ohjuslaukauksia Venäjältä on nähty aiemminkin, ja ohjuksissa käytetyt siviilivalmisteiset komponentit ovat herättäneet kysymyksiä niiden toimintavarmuudesta.

Sosiaalisessa mediassa on myös levinnyt valokuvia torstaina kerrostaloon osuneesta ohjuksesta, jonka epäillään olevan peräisin venäläisestä Pantsir -ilmatorjuntajärjestelmästä.

Ukraina todennäköisesti iskenyt huoltoketjuihin Belgorodissa

Iskuja varastoihin ja infrastruktuuriin on nähty aiemmin sodan aikana, ja niiden takana on todennäköisesti Ukraina. Venäjän huoltoketjujen häiritsemisen lisäksi kyse voi olla eräänlaisesta härnäämisestä, Toveri kuvailee.

On Venäjälle nolostuttavaa, kun se ei pysty puolustamaan oman alueensa koskemattomuutta. Tästä kertoo myös se, että Venäjä on suhtautunut niihin osittain hyssytellen, ja on väittänyt monia niistä onnettomuuksiksi.