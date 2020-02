Potilaita suljettu eristyksiin, lentoyhteyksiä pysäytetty, Kiinan kansalaisia laitettu karanteeniin – näin ihmisiä on eristetty koronaviruksen takia

Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus on levinnyt laajalle ja tartuntoja on tällä hetkellä todettu ainakin 23 eri maassa. Suurin osa tartunnoista on todettu Kiinassa, jossa BBC:n tietojen mukaan on jo lähes 12 000 tartuntaa. Tähän mennessä koronavirukseen on kuollut 259 ihmistä. Kaikki kuolemantapaukset ovat sattuneet Kiinassa.