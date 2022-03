Kuinka pitkään Ukraina pystyy estämään Venäjän ilmaherruuden? "Ilmapuolustus ei ole kovin moderni ja siltä puuttuu suorituskykyä"

– Venäjä jatkaa edelleen hyökkäystä myös ilmasta käsin. Taistelut ovat käynnissä ja on selvää, että Venäjä pyrkii edelleen lamauttamaan Ukrainan ilmapuolustuksen, Niskanen sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Venäjä on tänään kertonut tehneensä toimintakyvyttömäksi ukrainalaisen ilmatukikohdan. Venäjän puolustusministerin edustajan mukaan Venäjä on tuhonnut myös Ukrainan käyttämän S-300-ohjusjärjestelmän ja pudottanut viimeisen vuorokauden aikana 10 ukrainalaista lentokonetta ja helikopteria.

– Jos nämä pitävät paikkansa, Ukrainan ilmapuolustus on heikentynyt merkittävästi.

Kuinka pitkään Ukraina pystyy puolustamaan ilmatilaansa?

Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa lähestyy noin 60 kilometriä pitkä sotilaskolonna . Se on madellut päiväkausia ja äkkiseltään voisi kuulostaa, että siihen olisi helppo iskeä ilmasta käsin. Ukraina ei kuitenkaan ole toiminut näin.

– On mahdollista että Venäjä jatkaa nykyisellä volyymillä. Toinen mahdollinen kehityskulku on se, että Venäjä siirtyy massamaiseen tulenkäyttöön ilmasta käsin. Se edellyttäisi sitä, että he kykenisivät lamauttamaan Ukrainan ilmapuolustuksen.