Venäjä ilmoitti ilmaherruudestaan Ukrainassa, mutta miksi teot eivät tätä vahvista? Ilmasotaopin pääopettaja listaa mahdolliset syyt

Venäjä ilmoitti pian laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen, että se on saavuttanut täydellisen ilmaherruuden Ukrainassa.

– Tälläkin hetkellä Ukrainan ilmapuolustus on edelleen toiminnassa, Niskanen totesi MTV Uutiset Liven perjantain TV-lähetyksessä.

Ensi-isku povasi kovia ilmaoperaatioita, vaan toisin kävi

Ilmaherruus on tärkeä osa modernia sodankäyntiä.

Sen sijaan Venäjä on käyttänyt ilmavoimaa määrällisesti vähän, yksittäisinä hyökkäyksinä.

Tämä on sikäli erikoista, sillä asetelma Venäjän ja Ukrainan ilmavoimien välillä oli ennen sotaa selvästi Venäjän puolella.

– Ukrainalla on vähemmän lentokalustoa, vanhempaa kalustoa ja aseita. Sama pätee ilmatorjuntajärjestelmiin. Määrällisesti vähemmän ja laadullisesti heikompaa kalustoa, Niskanen listaa.

Miksi Venäjä ei olekaan ollut ylivoimainen ilmassa?

– On mahdollista, että Venäjä on kuluttanut voimansa Syyriassa, jossa se on sotinut jo pitkään.