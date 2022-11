Tiesitkö? Näin nastakengillä kuuluu kävellä – kiinnitä tiettyihin asioihin huomiota, kun hankit talvikenkiä

Hyvä pohja on tärkeä

Kenkää valitessa tietysti ulkonäkö on tärkeää, jonka lisäksi Pölkki painottaa sen tärkeyttä, että kengän lesti tuntuu mukavalta jalassa.

– Sitten tulee laatu, materiaali ja muut ominaisuudet. Talvimallistossa keskityn aika paljon siihen, mistä materiaaleista kengät on tehty, Pölkki kertoo.

– Lähdetään siitä, että pohja on kestävä, se ei ole liukas ja se on pitävä näissä Suomen olosuhteissa, missä tulee jäätä ja lunta, sohjoa ja milloin mitäkin.

Pohjissa kannattaa pölkin mukaan huomioida myös se, että jos kumipohjan sekoitteessa on muovia, se kovettuu pakkasessa ja on näin ollen liukas.

Mistä tunnistaa laadukkaan kengän?

Pölkki kehottaa kysymään kenkäkaupassa myyjiltä mahdollisimman paljon, sillä asiantunteva myyjä kyllä tuntee kengät. Kaupassa voi tarkastella esimerkiksi pohjaa sekä sitä, miten pohjat on kiinnitetty kenkään.

Pölkin mukaan yksi hyvä rakenne talvikenkään on se, että pohja on sekä liimattu että tikattu kiinni, eli siinä on ikään kuin tuplavarmistus.