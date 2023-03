Ukraina: Venäjä on käyttänyt hypersoonisia ohjuksia – MTV seuraa sotaa

Venäjä on iskenyt ohjuksin useille Ukrainan alueille varhain torstaina

Muun muassa Kiovasta ja Harkovasta on raportoitu räjähdyksiä

Zelenskyi: Nykyaikaiset hävittäjät olisivat sodan kannalta ratkaisevan tärkeitä

Brittitiedustelu: Ukrainan puolustus Bahmutin pohjoispuolella pitää taas

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

6.53: Ukraina: Venäjä on käyttänyt hypersoonisia ohjuksia

Torstaina Venäjä teki jälleen suuren ohjusiskun Ukrainaan. Jo totuttuun tapaan hyökkäysten pääkohde oli Ukrainan infrastruktuuri.

Ukrainan armeijan mukaan Venäjä ampui yhteensä 84 ohjusta, joista kuusi oli hypersoonisia.

– He käyttävät hypersoonisia ohjuksia. He käyttävät uudentyyppisiä aseita ja he näkevät, miten meidän ilmapuolustuksemme pärjää niille, sanoi presidentti Volodymyr Zelenskyin talousneuvonantaja Alexander Rodnyanskyi.

– (Ilmapuolustus) ei pärjää tarpeeksi hyvin, hän jatkoi.

Eilinen ei ollut ensimmäinen kerta, kun Venäjä käytti Ukrainassa hypersoonisia ohjuksia. Harvinaista se on tosin ollut. Venäjä iski samaisilla ohjuksilla muutamia kertoja suurhyökkäyksensä ensiviikkojen aikana viime vuonna, amerikkalaismedia CNN kirjoittaa.

6.20: ISW: Venäjä edennyt Bahmutin alueella

Venäläisjoukot todennäköisesti etenivät Bahmutin luoteispuolella torstaina, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainan yleisesikunta väitti, että keskiviikkona 8. maaliskuuta noin 30 prosenttia Venäjän tekemistä hyökkäyksistä tapahtui juuri Bahmutin luoteispuolella.

ISW katsookin, että Venäjä on kiristänyt hyökkäystensä tempoa alueella viime päivinä. Venäjä ja Ukraina ovat taistelleet Bahmutista kuukausien ajan.

Ukraina on toistuvasti lähettänyt kaupunkiin ja sen ympäristöön vahvistuksia.

Bahmut sijaitsee Itä-Ukrainan Donetskin alueella. Lähde: The War in Ukraine -tilannekartta (Emil Kastehelmi/John Helin/Eerik Matero & OSINT-tiimi)

5.42 ISW: Venäjä ehkä yrittää hyökätä uudelleen Vuhledarissa

Venäjä ehkä valmistelee uutta hyökkäystä Vuhdelarin suunnalla, toteaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW tosin arvioi, että Venäjää vaivaa sen luokan henkilöstö- ja ammuspula, että ne todennäköisesti estävät Venäjää etenemästä Vuhledarissa.

Raporttien perusteella Bahmut ja Vuhledar ovat olleet Venäjän alkuvuoden laajojen hyökkäysten pääpainopistealueet.

Vuhledarissa Venäjä kärsi aiemmin tänä vuonna katastrofaalisiksi kuvattuja tappioita yhteenotoissa, joita ukrainalaissotilaat kuvasivat New York Timesille "sodan suurimmaksi tankkitaisteluksi".

21.20: Liettuan sotilastiedustelu arvelee, että Venäjän nykyiset resurssit riittävät sotaan vielä pari vuotta

Liettuan sotilastiedustelu arvelee Venäjän resurssien riittävän vielä kahdeksi vuodeksi, jos Ukrainan sota jatkuu tämänhetkisellä intensiteetillä. Liettuan sotilastiedustelun päällikkö Elegijus Paulavicius kertoi torstaina toimittajille, että Venäjä kerrytti aseita ja kalustoa kylmän sodan pitkien vuosien aikana.

Paulavicius painotti arvion perustuvan sille, ettei mikään muu maa anna Venäjälle sotilaallista apua. Hänen mukaansa Venäjällä on kuitenkin varastoissaan mittava määrä aseistusta, jolla voidaan saada aikaiseksi valtavia vahinkoja sekä kasvattaa jälleenrakennuksen kustannuksia.

Paulavicius puhui yhdessä siviilitiedustelun edustajan kanssa vuosiraportin julkaisutilaisuudessa. Raportissa arvellaan Venäjän viimevuotisen mobilisaation osoittaneen, ettei tuki sodalle ole niin laajaa kuin Venäjän hallinto propagandassaan pyrkii esittämään. Raportin mukaan tyytymättömyys hallinnon toimintaan näkyy nyt passiivisesti siten, että venäläiset välttelevät mobilisaatiota sekä valittavat huonosta varustelusta ja epäjärjestyksestä armeijassa.

Lisäksi raportti ottaa esiin mahdollisuuden, että Venäjän epäonnistumisilla taistelukentällä, uusilla mobilisoinneilla ja taloustilanteen äkillisellä huonontumisella olisi kielteisiä vaikutuksia maan hallinnon vakauteen.

Liettua on sekä EU:n että sotilasliitto Naton jäsen. Maa on tukenut Ukrainaa merkittävästi Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen.

18.18: Viro sai Suomelta luvan toimittaa lisää haupitseja Ukrainaan

Valtioneuvosto on myöntänyt Virolle jälleenvientiluvan sille, että maa vie lisää haupitsi-kenttätykkejä Ukrainaan. Valtioneuvoston torstaina tekemässä päätöksessä Viro sai Suomelta luvan paitsi 122mm D-30 -haupitsien, myös niiden ammusten viemiseen. Tykkien ja ammusten määrä ei ole julkista tietoa.

Viro tarvitsee Suomen luvan, koska kyse on aseista, joita se on hankkinut Suomelta. Lupa tarvitaan myös Saksalta, jolta Suomi aikanaan hankki aseet.

Neuvotteleva virkamies Riikka Pitkänen puolustusministeriöstä kertoo STT:lle, että Suomella on Saksalta myönteinen lupa sille, että Viro voi luovuttaa tykkejä Ukrainalle. Viro on toimittanut Suomelta hankkimiaan haupitseja Ukrainaan aiemminkin sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssotansa Ukrainaan. Suomi antoi Virolle myös vastaavankaltaisen vientiluvan noin vuosi sitten.

Viro ilmoitti tammikuussa julkistamassaan asepaketissa toimittavansa Ukrainaan lisää haupitseja. Samassa paketissa Viro ilmoitti antavansa Ukrainalle myös kranaatinheittimiä.

15.35: Zaporizhzhjan ydinvoimalan ulkoinen sähkönsyöttö on palautettu

Zaporizhzhjan ydinvoimalaan Ukrainassa on saatu palautettua sähkö, kertoo Ukrainan valtiollinen energiayhtiö Ukrenergo. Virta katkesi aiemmin Venäjän tehdessä ohjusiskuja eri puolille maata.

Ydinvoimala tarvitsee sähköä muun muassa reaktorien jäähdyttämiseen.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Rafael Grossi muistutti aiemmin tänään lausunnossaan, että ydinvoimala on Euroopan suurin ja että kyseessä oli jo kuudes kerta, kun se joutuu turvautumaan hätävirtaan.

Hän painotti, että joka kerta voimalan mennessä hätätilaan kyse on nopan heitosta ja jos näin tapahtuu toistuvasti, jonain päivänä tuuri loppuu. (STT)