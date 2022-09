Kuhmossa taas uusi henkirikosepäily: Yksi otettu kiinni taposta epäiltynä – poliisilla selviteltävänä myös aiempi murha

Väkivallan uhreja on kaksi, joista toinen on kuollut. Epäilty ja uhrit tunsivat poliisin mukaan toisensa.

Poliisin tiedote tapahtuneesta on niukka. Poliisin mukaan asiasta ei tiedoteta enempää, koska esitutkinta on vasta alussa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Tuulenkarin mukaan henkirikoksessa on ollut kyse "kahden henkilön välisestä tapahtumasta", jonka päätteeksi toinen on menettänyt henkensä. Tarkemmin hän ei tapahtunutta avaa.

Poliisi tutkii Kuhmossa myös murhaa

Henkirikoksen uskotaan tapahtuneen 19. heinäkuuta, varhain tiistainaamuna. Tapausta on tutkittu murhana, koska tekoon liittyy poliisin mukaan erityistä raakuutta ja julmuutta. Teossa on käytetty apuna muun muassa teräasetta.

– Tämä on tapahtunut uhrin huoneiston läheisyydessä, asunnon etupuolella. Se on tässä vaiheessa selvinnyt.

– Se on vielä vähän hakusessa. Meillä on vielä selvitystyö käynnissä, ja tiettyjä lausuntoja on yhä saamatta.

Syytteennoston määräpäivä on jutussa ensi kuun puolella. Poliisi on kuullut useita silminnäkijöitä tapahtumiin liittyen, ja poliisilla on Tuulenkarin mukaan jo selkeä käsitys tapahtumien kulusta. Esitutkinta on loppusuoralla.