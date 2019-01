Arabianrannan epäilty lapsisurmaaja on ulkomaan kansalainen – uhrin järkyttynyttä perhettä ei ole päästy kuulemaan

Poliisi ei kuitenkaan ota tarkemmin kantaa siihen, minkä maan kansalainen epäilty on.

Liikkeellä runsaasti huhuja

Juurikaan tämän enempää poliisi ei avaa tapauksen yksityiskohtia tiedotteessaan. Poliisin mukaan syynä on osin se, että surmatun 7-vuotiaan omaisia ei ole vielä päästy kuulemaan. Tapaus on järkyttänyt heitä poliisin mukaan syvästi.

– Ylipäänsä poliisin tiedottamisen on perustuttava esitutkintalain säädöksiin. Tästä traagisesta tapauksesta liikkuu varsinkin sosiaalisessa mediassa runsaasti huhuja, mutta poliisilla ei ole mahdollista kommentoida erikseen niistä jokaista. Tiedotamme esitutkinnan etenemisestä ja tuloksista sitä mukaa, kun asiat varmistuvat. Poliisin tärkein tehtävä on selvittää tämä vakava rikos, Kanth kommentoi tiedotteessa.

Poliisin mukaan teosta epäiltyä miestä on kuulusteltu kerran, eivätkä uudet kuulustelut ole "tässä vaiheessa esitutkintaa tarkoituksenmukaisia".

"Poikkeuksellisen raaka ja julma tekotapa"

Rikoksen uhriksi joutui 7-vuotias poika. Teosta epäilty mies on pojan eno. Ennen välikohtausta eno oli ollut viettämässä aikaa pojan kotona. Paikalla oli myös kaksi muuta aikuista ja pojan alaikäinen isosisko.

Tämän jälkeen mies surmasi lapsen tavalla, jota poliisi on kuvaillut poikkeuksellisen raa’aksi ja julmaksi. Tarkempaa tekotapaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Poliisi on kertonut, että illan tapahtumat tulivat yllätyksenä kaikille paikalla olleille.

Poliisi on kertonut, että epäillyn henkirikoksen motiivi on epäselvä. Teosta epäilty 36-vuotias mies on kuitenkin kuulusteluissa kertonut kokeneensa harhoja. Ne ovat miehen mukaan vaikuttaneet siihen, että hän ryhtyi tekoon.